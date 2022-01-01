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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 28 يوليو 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- العليا الاسرائيلية تقر إبقاء مستوطنة "متسبي كرميم" شرق رام الله رغم إقامتها على أرض خاصة 

- إسرائيل دفعت تعويضات للمدن المختلطة في أحداث أيار العام الماضي وترفض تعويض البلدات العربية 

- جامعة بئر السبع تقدم طالبة عربية لمحكمة تأديبية لاستعمالها كلمة شهيد خلال اقتباسها لشعر محمود درويش في ذكرى النكبة 

* "يديعوت احرونوت":

- انتصار لليمين في أعقاب قرار المحكمة العليا شرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبي كركميم"

- رباب ابو صيام قتلت وابنتها بحضنها وهي القتيلة 63 (الليلة قتل شاب اخر من بلدة دير الاسد)

* "معاريف":

- تقرير لمراقب الدولة حول فشل الاجهزة الامنية بأحداث أيار الماضي 

- تشكيل حزب جديد: الروح الصهيونية 

- الجيش ينشر خارطة لأنفاق حماس في المستشفيات والمدارس 

- مقتل طفل يهودي في حادث طرق يتم تحويله إلى قضية أمنية

#الصحف الإسرائيلية

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