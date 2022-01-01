فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- العليا الاسرائيلية تقر إبقاء مستوطنة "متسبي كرميم" شرق رام الله رغم إقامتها على أرض خاصة
- إسرائيل دفعت تعويضات للمدن المختلطة في أحداث أيار العام الماضي وترفض تعويض البلدات العربية
- جامعة بئر السبع تقدم طالبة عربية لمحكمة تأديبية لاستعمالها كلمة شهيد خلال اقتباسها لشعر محمود درويش في ذكرى النكبة
* "يديعوت احرونوت":
- انتصار لليمين في أعقاب قرار المحكمة العليا شرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبي كركميم"
- رباب ابو صيام قتلت وابنتها بحضنها وهي القتيلة 63 (الليلة قتل شاب اخر من بلدة دير الاسد)
* "معاريف":
- تقرير لمراقب الدولة حول فشل الاجهزة الامنية بأحداث أيار الماضي
- تشكيل حزب جديد: الروح الصهيونية
- الجيش ينشر خارطة لأنفاق حماس في المستشفيات والمدارس
- مقتل طفل يهودي في حادث طرق يتم تحويله إلى قضية أمنية