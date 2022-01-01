رام الله / سما /

تصدر استقبال الرئيس محمود عباس، للمبعوث الروسي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما تناولت الصحف قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية ضد الاستيطان في قرية حارس، شمال غرب مدينة سلفيت.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل المبعوث الروسي

- الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان في حارس ويهدم منزلاً في أريحا

- المفتي: مخططات إسرائيلية للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك وتهويد القدس بالكامل

- جماهير جنين تشيع جثمان الشهيد غنام في جبع

- "أريج": مستوطنة "دوليف" تتوسع شرقاً على حساب أراضي المواطنين

- 51 عاماً على استشهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد "أبو علي إياد"

- ضريبة "البنطلون".. بدعة حمساية جديدة

- "الخارجية": مهاترات أردان وجه آخر للاستعمار و"الأبارتهايد" والإرهاب الإسرائيلي

- "العليا" الاحتلالية تتراجع عن قرار بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم"

- موسم الصبر.. رزق بين "الأشواك"

- "فتح" تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة القائد الوطني حنا عيسى

- أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل المبعوث الروسي

- إصابات خلال قمع فعالية ضد الاستيطان في حارس

- الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف واقتلاع في عدة مناطق

- جبع: تشييع حاشد للشهيد رفيق غنام إلى مثواه الأخير

- دعوات لاقتحام واسع للجماعات اليهودية المتطرفة للأقصى اليوم

- إصابتان خطيرتان إثر انفجار مفرقعات في منزل بمخيم الشاطئ

- العليا الإسرائيلية تتراجع عن قرار بإخلاء بؤرة استيطانية قرب رام الله

* "القدس":

- الرئيس يستقبل المبعوث الروسي

- مخطط لإقامة 365 وحدة استيطانية على أراضي رأس كركر ودير ابزيع برام الله

- الآلاف يشيعون الشهيد رفيق غنام في جبع

- المفتي: مخططات إسرائيلية للسيطرة على الأقصى وتهويد القدس بالكامل

- الملك عبد الله الثاني يؤكد على ضرورة إيجاد "أفق سياسي" لتحقيق السلام

- "العليا" تلغي قرارا بإخلاء بؤرة استيطانية قرب رام الله