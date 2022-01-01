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الاحتلال يعتقل أربعة شبان من محافظة جنين

الخميس 28 يوليو 2022 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أربعة شبان من محافظة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصاد أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، وأيمن عتيق من برقين، بعد اقتحام بلداتهم ومداهمة منازلهم، كما اعتقلت الشاب حسن عباهرة من اليامون على حاجز عسكري قرب قلقيلية.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين- نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.

#جنين #الاحتلال

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