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أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

الخميس 28 يوليو 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير محمد صبحي محمد أبو طبيخ (41 عاما) من مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ، أن الأسير أبو طبيخ تعرض لأول مرة للاعتقال عام 1999، بعد أن أنهى السنة الأولى من دراسته الجامعية، وصدر بحقه حُكم بالسّجن لمدة عام ونصف.

وأضاف، أن الاحتلال أعاد اعتقاله عام 2002، حيث واجه تحقيقا طويلا وقاسيا في مركز تحقيق "الجلمة" استمر لمدة 100 يوم، وبعد عامين من اعتقاله أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حُكماً بالسجن المؤبد و(15) عاماً، وبقيت عائلته محرومة من زيارته نحو أربعة أعوام.

وتمكن الأسير أبو طبيخ خلال سنوات أسره من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسة والاقتصاد، وبكالوريوس في التاريخ، كما تمكن من إتقان اللغتين الإنجليزية والعبرية، وأصدر كتاب بعنوان "درب الصادقين".

#جنين #نادي الأسير #سجون الاحتلال

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