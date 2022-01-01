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دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار

الخميس 28 يوليو 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب محمد أحمد فياض موسى المعروف بـ"صباحي" (34 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة دير الأسد، في منطقة الشاغور، مساء الأربعاء.

وبحسب المعلومات الأولية الواردة من دير الأسد، فإن الضحية تعرض لإطلاق النار خلال مشاركته في حفل زفاف في البلدة، ليتم نقله بمركبة خاصة إلى وسط البلدة حيث وصلت طواقم الإسعاف.

وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب، وفيما حاول المسعفون إنعاشه، نُقل إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى "الجليل الغربي" في نهريا.

وأعلنت المصادر الطبية أن موسى أصيب بجراح "حرجة للغاية"، إثر إصابته بأربعة أعيرة نارية. ولاحقا، أقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة "صباحي" متأثرا بجراحه.

وعُلم أن الضحية كان يعتزم افتتاح مطعم في بلدة دير الأسد، اليوم  الخميس، ووجه دعوة لأهالي البلدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في حفل الافتتاح.

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