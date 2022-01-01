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بلجيكا: احتجاجات رافضة لمشاركة فريق إسرائيلي بسباق دراجات

الخميس 28 يوليو 2022 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا: احتجاجات رافضة لمشاركة فريق إسرائيلي بسباق دراجات



القدس المحتلة / سما /

نظمت جمعيات بلجيكية ولوكسمبورغية متضامنة مع فلسطين، بالتنسيق والتعاون مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ، وقفة احتجاجية في عدة مدن بلجيكية رفضًا لمشاركة فريق إسرائيلي " Israel Premier Tech " في سباق الدراجات " Tour de Wallonie "، والذي يهدف للترويج للفصل العنصري.

ودعا المشاركون إلى تكثيف مقاطعة إسرائيل كوسيلة لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية حرة وديمقراطية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأكد المشاركون أن الاحتلال الإسرائيلي يصرف الانتباه عن سياسته بالرياضة، مستهدفًا تطبيع جرائمه وخطابه، مشددين أن الاحتلال وزعمائه مكانهم أمام محكمة الجنايات الدولية، وأن الاحتلال نظام فصل عنصري.

ورفع المشاركون علم فلسطين ويافطات في الشوارع التي يمر منها سباق الدراجات، تذكر بالتقارير الأخيرة التي وثقت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش والعديد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الإسرائيلية.

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