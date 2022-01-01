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الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الخميس 28 يوليو 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة



رام الله / سما /

تؤثر على فلسطين كتلة هوائية أكثر حرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة حيث يكون الجو شديد الحرارة ودرجات الحرارة أعلى معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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