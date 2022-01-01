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اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل

الخميس 28 يوليو 2022 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر رفع اسعار الكهرباء 8.6% بدءا من الاثنين المقبل



القدس المحتلة/سما/

قررت شركة الكهرباء القطرية في اسرائيل رفع سعر الكهرباء 8.6% يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفحم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" انه من الممكن أن نشهد ارتفاع اخر بنسبة 10% مطلع العام القادم.

واضافت الصحيفة ان الزيادة الأصلية في الأسعار التي تم التخطيط لها 9.6٪ بسبب الزيادة في أسعار الفحم ، وقد تم تخفيضها بشكل طفيف خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدت في الأسبوعين الماضيين لهيئة الكهرباء في اسرائيل.

وذكرت الصحيفة "القرار يعني أن سعر الكهرباء سيرتفع في المتوسط ​​للعائلة خلال شهرين بنحو 86 شيكل ، أي 43 شيكل شهريا".
أعلنت هيئة الكهرباء عن السعر النهائي مساء الأربعاء بعد إجراء جلسة استماع شفوية للأطراف الرئيسية التي طعنت في قرار رفع سعر الكهرباء بهذا المعدل المرتفع ، وعلى رأسها جمعية المصنّعين في اسرائيل..




ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في سعر الكهرباء إلى ارتفاع أسعار مئات الأنواع من المنتجات والخدمات في اسرائيل، مما يجعل الإنتاج والتجارة أكثر تكلفة.

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