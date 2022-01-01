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إصابتان خطيرتان بانفجار أثناء تصنيع مفرقعات محلية بغزة

الخميس 28 يوليو 2022 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان خطيرتان بانفجار أثناء تصنيع مفرقعات محلية بغزة



غزة /سما/

اصيب مواطنان بجراح خطيرة اثر انفجار اثناء تصنيع مفرقعات محلية في قطاع غزة.

وافاد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة​ بغزة ب​​​​​وقوع انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة مساء الاربعاء أدى لإصابة شابّين يبلغان من العمر (17 و19) عاماً بجروح خطيرة نقلا على إثرها لمستشفى الشفاء وأدخلا العناية المكثفة، كما تم احتراق عدد من مرافق المنزل جراء الانفجار.

واضاف "وقد وصلت قوة من الشرطة للمنزل وقامت بمعاينة المكان ومصادرة مخلفات الانفجار، فيما تم فتح تحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وجددت الشرطة تحذيرها للمواطنين من تصنيع أو تداول المفرقعات؛ لخطورتها على حياتهم، حيث يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

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