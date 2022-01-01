  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلامي الحكومي" بغزة يُصدر محددات مهمة لوسائل الإعلام والنشطاء

الأربعاء 27 يوليو 2022 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي" بغزة يُصدر محددات مهمة لوسائل الإعلام والنشطاء



غزة / سما /

أصدر "الإعلام الحكومي" بغزة، مساء اليوم، جملة من المحددات المهمة والعاجلة لوسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد في القطاع، عقب الصور التي نشرها الاحتلال عن وجود أسلحة في مناطق مدنية بغزة

وقال إن "رواية الاحتلال دائما مثار تكذيب وتفنيد وليست معلومة مسلمة، سيما أن كل ما ورد جاء من ناطق عسكري، وهو محض دعاية واضحة لا يجب التعامل معها، وإنما يجب مهنيا ووطنيا التشكيك فيها".

وأضاف: "يحاول الاحتلال بهذه البروباجندا أن يجد لنفسه مبرر أمام العالم،لما قام ويقوم به من جرائم ضد أبناء شعبنا المدنيين والأعيان المدنية خلال اعتداءاته على غزة".

وتابع : "المطلوب مهنيا ووطنيا هو عدم تبني هذه الأكاذيب وتذكير الاحتلال بجرائمه التي لا يمكن التنصل منها أو تبريرها ومنها مأساة عائلة هدى غالية والسموني وابو حطب والفاخورة وابو العوف واشكنتنا ولا ننسى جريمة اغتيال الزميلة شيرين ابو عاقلة".

وشدّد على ضرورة "التذكير أن المقاومة فعل مشروع دوليا وواجب وطنيا ولا يمكن تجريم المقاومة أو زرع بذور التشكيك بينها وبين الشعب الذي يحتضنها لقناعته أنها تدافع عنه وعن حقه في الحياة والتخلص من الاحتلال".

 

الأكثر قراءة اليوم

القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام وطفلتها في حضنها

لماذا لم ترد “حماس” على نصيحة “عُلماء مُسلمين” بالتّراجع عن قرارها بالمُصالحة مع سورية؟

كاتب إسرائيلي : تركيا ليست بعجلة من أمرها لقطع علاقتها بحماس

قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

حماس تنفي بشدة كشف مزاعم الاحتلال حول الانفاق في غزة

غدا الخميس ..اقتحام مركزي كبير للجماعات اليهودية المتطرفة للاقصى ..

جنرالات اسرائيليون كبار: الدولة العبرية ستتفكك جرّاء الخسائر”في الحرب القادمة

20220727110555

خلال لقاء عائلتها.. بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة

معروف يتحدث عن الأزمة المالية في غزة وأسباب ظهورها في الوقت الحالي

الاتصالات الفلسطينية