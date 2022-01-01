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غانتس يزور "غلاف غزة" ويتعهد بالاضرار بالتعاظم العسكري لحماس

الأربعاء 27 يوليو 2022 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يزور "غلاف غزة" ويتعهد بالاضرار بالتعاظم العسكري لحماس



القدس المحتلة / سما /

نشر مكتب وزير جيش الاحتلال بني غانتس، تفاصيل الجولة التي قام بها في غلاف غزة، اليوم الأربعاء.
وأفاد المكتب بتصريحٍ له، مساء اليوم، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قام بجولة اليوم في غلاف غزة، بمشاركة نائب وزير الجيش ألون شوستر، وقائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك، وقائد فرقة غزة العميد نمرود الوني.

وقال غانتس: "أنتهي من جولة حيث نعمل بشكل مكثف لخلق استقرار أمني لسكان الغلاف، ونواصل العمل من أجل عودة الجنود والمفقودين".

وأضاف: "مع السماح بخلق أساس اقتصادي أفضل لسكان غزة، وفي نفس الوقت الاستمرار في الإضرار بمحاولات حماس في التعاظم العسكري".

 

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