  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال: إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصال وشرائح لسجن مجدو

الأربعاء 27 يوليو 2022 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصال وشرائح لسجن مجدو



القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأربعاء، عن إحباط محاولة لتهريب أجهزة خليوية وشرائح اتصال للأسرى في سجن مجدو غرب رام الله.

وقالت مصلحة السجون: إنها تلقت معلومات من أجهزة الأمن، عن نية شاب فلسطيني تم اعتقاله ميدانيا يوم أمس، إدخال أجهزة خليوية وشرائح لسجن مجدو.

وأضافت، بأنه فور وصول المعتقل إلى السجن، بتهمة محاولة فتح ثغرة في جدار الضم والتوسع، قام المحققون باستجوابه، فاعترف بأنه يخفي أجهزة خليوية وشرائح في جسده.

وأوضحت أنه تم العثور على 10 هواتف محمولة و12 شريحة "SIM" بجسد المعتقل.

وأكدت أنه سيتم فتح ملف جنائي بحق المعتقل بتهمة محاولة تهريب أجهزة اتصال للأسرى الأمنيين.

الأكثر قراءة اليوم

القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام وطفلتها في حضنها

لماذا لم ترد “حماس” على نصيحة “عُلماء مُسلمين” بالتّراجع عن قرارها بالمُصالحة مع سورية؟

كاتب إسرائيلي : تركيا ليست بعجلة من أمرها لقطع علاقتها بحماس

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تزعم كشف منشآت وأنفاق لحماس في عمق غزة

غدا الخميس ..اقتحام مركزي كبير للجماعات اليهودية المتطرفة للاقصى ..

جنرالات اسرائيليون كبار: الدولة العبرية ستتفكك جرّاء الخسائر”في الحرب القادمة

20220727110555

خلال لقاء عائلتها.. بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة

معروف يتحدث عن الأزمة المالية في غزة وأسباب ظهورها في الوقت الحالي

الاتصالات الفلسطينية