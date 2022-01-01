الاحتلال: إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصال وشرائح لسجن مجدو

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأربعاء، عن إحباط محاولة لتهريب أجهزة خليوية وشرائح اتصال للأسرى في سجن مجدو غرب رام الله.

وقالت مصلحة السجون: إنها تلقت معلومات من أجهزة الأمن، عن نية شاب فلسطيني تم اعتقاله ميدانيا يوم أمس، إدخال أجهزة خليوية وشرائح لسجن مجدو.

وأضافت، بأنه فور وصول المعتقل إلى السجن، بتهمة محاولة فتح ثغرة في جدار الضم والتوسع، قام المحققون باستجوابه، فاعترف بأنه يخفي أجهزة خليوية وشرائح في جسده.

وأوضحت أنه تم العثور على 10 هواتف محمولة و12 شريحة "SIM" بجسد المعتقل.

وأكدت أنه سيتم فتح ملف جنائي بحق المعتقل بتهمة محاولة تهريب أجهزة اتصال للأسرى الأمنيين.