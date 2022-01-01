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العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمّان

الأربعاء 27 يوليو 2022 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمّان



عمان / وكالات /

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية بعمان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وأفاد موقع "المملكة" أن الملك أكد خلال اللقاء على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.

وأشار الملك عبد الله إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.

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