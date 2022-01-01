غدا الخميس ..اقتحام مركزي كبير للجماعات اليهودية المتطرفة للاقصى ..

القدس المحتلة / سما /

دعت "منظمة للهيكل المزعوم"، الأربعاء، لتنفيذ اقتحام جماعي يوم الخميس للأقصى، لإحياء "مولد حاخام يمني.

ودعت المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مناصريها للمشاركة في اقتحام الأقصى يوم غد خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وركزت على ضرورة المشاركة في الاقتحام الساعة ال1:30 ظهرا والذي سيرأسه الحاخام "باروخ كاهانا"، لإحياء والاحتفال بذكرى مولد حاخام يمني، والذي يعتبر من أبرز الحاخامات في اليمن نهاية القرن 19/20، ومؤسس أقدم مركز للتوراة في صنعاء.

وتنفذ اقتحامات يومية للأقصى باستثناء الجمعة والسبت من كل أسبوع، حماية قوات الاحتلال، وتتم الاقتحامات عبر باب المغاربة الذي يستولي الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد قدمت عدة اقتراحات ومخططات "خلال جلسة مع مسؤولين في حكومة الاحتلال" مطلع الاسبوع الجاري، لتوسيع باب المغاربة لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى وساعات الاقتحامات، بأن يتم هدم التلة الترابية والجسر الخشبي في باب المغاربة، وبناء جسر آخر يتناسب مع أعداد المقتحمين، مشددة خلال الجلسة على ضرورة زيادة أعداد الاقتحامات خلال فترتي الاقتحام وعدم تحديدها بساعات معينة.