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بال باي (PalPay) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني

الأربعاء 27 يوليو 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بال باي (PalPay) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني



رام الله / سما /

 وقعت شركة بال باي PalPay الرائدة في مجال الدفع الالكتروني في فلسطين مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة والمهمشة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بحضور وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، ورولا نزال الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية ومحمد سمارة مدير عام مكافحة الفقر عن الوزارة، والمدير العام لشركة بال بي PalPay معاوية القواسمي، وشفيق بالي مدير المبيعات والتسويق، ويوسف زيد مدير علاقات العملاء.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية د.  أحمد مجدلاني على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع شركة بال بي PalPay لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الضائقة التي تشهدها فلسطين.

وأضاف مجدلاني أن هذه الاتفاقية وجدت لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كافة الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي.

بدوره أعرب معاوية القواسمي المدير العام لشركة بال بي PalPay عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتقديم أفضل الخدمات لهم، متمنياً أن تسهم هذه الاتفاقية في نشر ثقافة الدفع الالكتروني في فلسطين، وتكريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة الأسر الفقيرة والمحتاجة وتسهيل حياتهم.

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