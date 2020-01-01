البزم: الداخلية تبذل جهوداً كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة إطلاق النار

غزة/ سما /

تحدث المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اياد البزم، اليوم الأربعاء، عن ظاهرة إطلاق النار في المناسبات المتعددة في القطاع.

وقال البزم في تصريحات إذاعية، إن الوزارة تبذل جهود كبيرة في السنوات الأخيرة من أجل القضاء على ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون، مبيناً أن هذا الجهد يتنوع ما بين الجهد الذي تقوم به الشرطة والأجهزة الأمنية من إجراءات قانونية بحق المخالفين، وجهد توعوي وإعلامي تقوم به الوزارة من أجل توعية المواطنين من خطورة هذه الظاهرة وما تخلفه من أضرار وكوارث على المجتمع.

وأشار البزم إلى أن، عام 2020 و2021 كانت أعوام مميزة بخلوها تقريبا من مظاهر إطلاق النار احتفالا بالثانوية العامة، مؤكداً أن هنالك تقدم كبير ولا نريد العودة للوراء لذلك نكثف جهودنا التوعوية والإعلامية بالإضافة الى الإجراءات التي تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية.

وأضاف: "عقدنا اجتماع مع كل منسقي الفصائل والأجنحة العسكرية للتأكيد على حرمة إطلاق النار خارج إطار القانون وعدم استخدام السلاح التابع للمقاومة في أي مظاهر احتفال أو شجارات عائلية، ووجدنا تعاون كبير من قبل الفصائل، واتفقنا على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يطلق النار خارج إطار القانون".