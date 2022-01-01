جورج وسوف يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية بالحنجرة

وكالات / سما /

كشف الفنان جورج وسوف حقيقة خضوعه لعملية جراحية بالحنجرة خلال الساعات الماضية، موضحا أنه حرص على كشف الأمر حتى لا يتم تداول أخبار مغلوطة.

وتناقلت مواقع صحفية وصفحات مهتمة بأخبار الفنانين خلال الساعات الماضية أنباء عن دخول ”سلطان الطرب“ غرفة العمليات لإجراء جراحة بالحنجرة، مطالبين بالدعاء له.

وعلق جورج وسوف على الأنباء المتداولة من خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيها: ”حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري“.

وكشف تطورات حالته الصحية، قائلا: ”أنا بخير والعملية نجحت الحمد الله.. إلى اللقاء في الأردن في 8 آب“.

وانهالت التعليقات على الفنان السوري من جمهوره بالوطن العربي، داعين الله أن يُتم شفاءه على خير.