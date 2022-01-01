  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عمل لديهم 40 عاما.. شاهد كيف ودعت أسرة سعودية عاملهم قبل عودته النهائية

الأربعاء 27 يوليو 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمل لديهم 40 عاما.. شاهد كيف ودعت أسرة سعودية عاملهم قبل عودته النهائية



وكالات / سما /

أقام رجل أعمال سعودي وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم مصري عمل لديهم لمدة 40 عاما، وذلك قبل أن يغادر المملكة ويتوجه إلى بلاده.

وأظهر مقطع فيديو رجل الأعمال خالد السعود وهو يقبل رأس العامل المصري كما قام أبنائه بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له، حسب صحيفة المرصد.

وأبان الفيديو الوافد المصري وهو يبكي متأثرا بما فعلته معه الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير التي غمروه بها.

وكان الوافد المصري شوقي عباس سمان، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقى من عمره مع أسرته.

#السعودية #مصر #خالد السعود

الأكثر قراءة اليوم

القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام وطفلتها في حضنها

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجمات صاروخية وعبر طائرات مسيرة في الجبهة البحرية

أسعار صرف العملات

قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

السلام الان : المصادقة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صورباهر

الأخبار الرئيسية

جنرالات اسرائيليون كبار: الدولة العبرية ستتفكك جرّاء الخسائر”في الحرب القادمة

20220727110555

خلال لقاء عائلتها.. بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة

معروف يتحدث عن الأزمة المالية في غزة وأسباب ظهورها في الوقت الحالي

لهذا السبب .. "بن غفير" يقدم طلبًا لمقابلة أسرى فلسطينيين داخل السجون

كاتب إسرائيلي : تركيا ليست بعجلة من أمرها لقطع علاقتها بحماس

الاتصالات الفلسطينية