عمل لديهم 40 عاما.. شاهد كيف ودعت أسرة سعودية عاملهم قبل عودته النهائية

أقام رجل أعمال سعودي وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم مصري عمل لديهم لمدة 40 عاما، وذلك قبل أن يغادر المملكة ويتوجه إلى بلاده.

وأظهر مقطع فيديو رجل الأعمال خالد السعود وهو يقبل رأس العامل المصري كما قام أبنائه بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له، حسب صحيفة المرصد.

وأبان الفيديو الوافد المصري وهو يبكي متأثرا بما فعلته معه الأسرة السعودية ومشاعر الحب والتقدير التي غمروه بها.

وكان الوافد المصري شوقي عباس سمان، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقى من عمره مع أسرته.