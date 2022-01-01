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استقالة نقيب الموسيقيين هاني شاكر

الأربعاء 27 يوليو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة نقيب الموسيقيين هاني شاكر



وكالات / سما /

أكدت صحيفة الشروق المصرية، موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر، على استقالة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بسبب إصراره عليها.

وطلب المجلس إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لانتخاب نقيب جديدة لنقابة المهن الموسيقية ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

وكان الفنان هاني شاكر قد تقدم باستقالة رسمية من منصبه كنقيب للموسيقيين إلى أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد الأزمة التي حدثت مؤخرا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لإنهاء خلاف حسن شاكوش مع عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وسكرتير عام النقابة أحمد رمضان.

#هاني شاكر

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