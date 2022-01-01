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أريحا: وقفة إسناد للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة

الأربعاء 27 يوليو 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

نظم نادي الأسير في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، وقفة إسناد للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، اللذين يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام، ضد الاعتقال الإداري.

وشارك بالوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة أريحا، ممثلون عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، وإقليم فتح في أريحا، والقوى الوطنية في المحافظة، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وللمطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في محافظة أريحا والأغوار عيد براهمة، إن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسيران خليل عواودة ورائد ريان رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا هي معركة دفاعا عن فلسطين وشعبها حتى الحرية والاستقلال، وإشارة إلى استمرار الفعاليات الوطنية النضالية الداعمة والمساندة لقضية الأسرى والاسيرات.

ورفع المشاركون بالوقفة صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة القتل البطيء، ورددوا هتافات تدعو للإفراج عن الأسرى، ومقاضاة الاحتلال على جرائمه.

ووجه المشاركون في الوقفة رسالة إلى المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تطالب الاحتلال بوقف كل ما يمارسه من أساليب القمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، خاصة حرمان الأسرى المرضى من العلاج.

#أريحا #رائد ريان #خليل عواودة

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