"مجلس المستوطنات" يعرقل عمل المزارعين في خربة الفارسية بالأغوار

الأغوار / سما /

عرقلت طواقم "مجلس المستوطنات"، اليوم الأربعاء، عمل المزارعين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة ، بأن طواقم "مجلس المستوطنات"، احتجزت جرافة تعمل على تسهيل بعض الأراضي، في الخربة المذكورة، ومنعت من استكمال العمل فيها.

يذكر أن "مجلس المستوطنات"، كثف خلال الأيام الماضية من نشاطه في الفارسية، واستولى على شاحنة تنقل السماد العضوي للمزارعين.

والفارسية هي خربة فلسطينية تقع في الأغوار الشمالية، تشهد منذ أشهر نشاطا استيطانيا مكثفا، من خلال عمليات جريف كبيرة، ينفذها "مجلس المستوطنات"؛ توطئة لإقامة مدرسة دينية تابعة لمستوطنة "سلعيت" القريبة من المنطقة.