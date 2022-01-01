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"الاقتصاد" ترخص 9 مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار خلال حزيران

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" ترخص 9 مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار خلال حزيران



رام الله / سما /

رخصت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، 9 مصانع جدیدة برأس مال بلغ 5.6 ملیون دولار، فيما حصلت 4 مصانع على رخص تشغيل، خلال شهر حزيران الماضي.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن المصانع ستوفر لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخلیل وبیت لحم وجنین وقلقیلیة ونابلس، أكثر من 126 فرصة عمل.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعاً في عدد المصانع المرخصة الجدیدة بنسبة 200 %مقارنة مع الشهر السابق، حيث سجلت الوزارة خلال شهر أيار 3 مصانع.

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزیة الأخرى على الحصة الأكبر وبنسبة 76.7 %من إجمالي رأس المال، فیما استحوذت صناعة المنتجات الغذائیة على نسبة 13%.

#وزارة الاقتصاد #مصانع

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