توقيع اتفاقية لتسهيل صرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة

رام الله / سما /

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، وشركة "بال باي"، اليوم الأربعاء، اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع شركة "بال باي" لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها، وتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الضائقة التي تشهدها فلسطين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية وجدت لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كافة الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي.

بدوره، أشاد المدير العام لشركة "بال باي" معاوية القواسمي، بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتقديم أفضل الخدمات لهم، متمنياً أن تسهم هذه الاتفاقية في نشر ثقافة الدفع الالكتروني في فلسطين، وتكريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة الأسر الفقيرة والمحتاجة وتسهيل حياتهم.