  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع اتفاقية لتسهيل صرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لتسهيل صرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة



رام الله / سما /

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، وشركة "بال باي"، اليوم الأربعاء، اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع شركة "بال باي" لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها، وتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الضائقة التي تشهدها فلسطين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية وجدت لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كافة الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي.

بدوره، أشاد المدير العام لشركة "بال باي" معاوية القواسمي، بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين وتقديم أفضل الخدمات لهم، متمنياً أن تسهم هذه الاتفاقية في نشر ثقافة الدفع الالكتروني في فلسطين، وتكريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة الأسر الفقيرة والمحتاجة وتسهيل حياتهم.

#التنمية الاجتماعية #المساعدات #احمد مجدلاني #بال باي

الأكثر قراءة اليوم

8 ساعات في سلفيت ترسم قوة وعزيمة الفلسطيني في وجه جبروت الطغاة

دويكات: توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجمات صاروخية وعبر طائرات مسيرة في الجبهة البحرية

أسعار صرف العملات

قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

محاولة اغتيال الشاعر لحظة فاصلة..هاني المصري

الأخبار الرئيسية

20220727110555

خلال لقاء عائلتها.. بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة

معروف يتحدث عن الأزمة المالية في غزة وأسباب ظهورها في الوقت الحالي

لهذا السبب .. "بن غفير" يقدم طلبًا لمقابلة أسرى فلسطينيين داخل السجون

كاتب إسرائيلي : تركيا ليست بعجلة من أمرها لقطع علاقتها بحماس

القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

الاتصالات الفلسطينية