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بيان ثالث لأندية غزة بتوقيع 9 وغياب 5

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان ثالث لأندية غزة بتوقيع 9 وغياب 5



غزة / سما /

أصدرت أندية الدرجة الممتازة بياناً جديداً استمراراً لمسلسل توالي البيانات التي ظهرت في الفترة الأخيرة من الأندية بشكل فردي وجماعي.

وأكدت الأندية في بيانها الجديد على حرصها على استمرار المسيرة الرياضية بمجالاتها المختلفة، فيما سجلت تقديرها المطلق لقيادة العمل الرياضي وعلى رأسها الفريق جبريل الرجوب وعبد السلام هنية.

وأشارت الأندية إلى أنها تنظر بإيجابية لمنحة الرئيس التي يصرفها المجلس الأعلى للشباب والرياضة ودورها في دعم الرياضة، مطالبين بصرف المستحقات المتراكمة للأندية لحساب المواسم الماضية.

وأصدرت الأندية هذا البيان خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وتوقيع أندية (الشجاعية، شباب جباليا، الشاطئ، الصداقة، الأهلي، خدمات النصيرات، خدمات رفح، اتحاد خانيونس، اتحاد بيت حانون).

وتغيب عن الاجتماع 5 أندية هي شباب الزوايدة وغزة الرياضي، والهلال، وشباب رفح، وشباب خانيونس.

وكان اتحاد الكرة اجتمع مع الأندية الأحد الماضي وأكدوا بشكل جماعي أهمية استمرار النشاط الرياضي دون توقف.

نص بيان الأندية الجديد كما ورد

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#الممتازة #اندية غزة

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