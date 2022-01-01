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تتويج فريق من غزة بكأس السوبر دون أن يلعب

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تتويج فريق من غزة بكأس السوبر دون أن يلعب



غزة / سما /

توج الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد نادي الصلاح بلقب كأس السوبر في انطلاق الموسم الجديد 2022_2023، بعد اعتماد فوزه إداريًا على حساب خدمات النصيرات الذي لم يحضر للمباراة.

ومنح طاقم حكام اللقاء المدة القانونية ومدتها 15 دقيقة لخدمات النصيرات، للتواجد في أرض الملعب في الوقت المحدد، قبل ان يعلن عن نهاية اللقاء بفوز الصلاح لانتهاء المدة القانونية.

وسلم اتحاد كرة كأس وميداليات المركز الأول لنادي الصلاح.

ولم يحضر النصيرات للمباراة بشكل مفاجئ، دون إعلام اتحاد اليد رغم تحديد النصيرات طرفًا في كأس السوبر قبل أيام.


وقالت مصادر مقربة أن سبب عدم حضور النصيرات للمباراة هو بعض الخلافات داخل النصيرات والمشاكل التي ظهرت بين الإدارة واللاعبين بعد كأس فلسطين الذي توج به على حساب نادي عزون.


ومن المتوقع ان يصدر اتحاد اليد عدة قرارات وعقوبات على خدمات النصيرات حين وصول تقرير مفصل من لجنة المسابقات.

#كأس السوبر #الاتحاد الفلسطيني #كرة اليد #نادي الصلاح

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