الزوايدة يضم تاسع وعاشر صفقات الانتقالات الصيفية

رام الله / سما /

واصل نادي شباب الزوايدة "الصاعد حديثاً للدوري الممتاز" حراكه القوي في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لخوض منافسات الموسم 2022-2023 المقرر انطلاقه في التاسع من سبتمبر القادم.

وأعلن الزوايدة عن التعاقد مع المهاجم سامح عويضة، بعد أن لعب الموسم الماضي مع المجمع الإسلامي، بعد وقت قليل من إعلان التعاقد مع المهاجم إبراهيم أبو سيف.

ويعتبر عويضة وأبو سيف اللاعبان التاسع والعاشر اللذان ينضمان لشباب الزوايدة في الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن سبق وتعاقد مع: طارق الهور، حسن جودة، محمد أبو شعيب، علي أبو مصطفى، محمد الجرجاوي، مهدي أبو عرمانة، محمد غنيم، مصطفى الداعور، وإبراهيم أبو سيف.

ويسعى الزوايدة لترتيب صفوف الفريق في محاولة لتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز وعدم الهبوط والعودة للدرجة الأولى.