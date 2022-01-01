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لاعب جديد من غزة ينتقل لدوري المحترفين

الأربعاء 27 يوليو 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد من غزة ينتقل لدوري المحترفين



رام الله / سما /

 

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب خدمات رفح محمود النيرب بات قريباً من الانتقال واللعب في دوري المحترفين للموسم الجديد 2022-2023.

وأكدت المصادر أن النيرب سيغادر غزة عبر معبر رفح إلى مصر ثم الانتقال للمحافظات الشمالية بعد أن سبق وحصل على تغيير عنوان في الهوية الشخصية من غزة إلى رام الله.

وأشارت المصادر إلى أن شباب الظاهرية دخل في مفاوضات مع النيرب لضمه في الموسم القادم بعد أن سبق وضم مدافع خدمات رفح أحمد البهداري.

ونوه المصدر إلى أن النيرب والظاهرية وصلا إلى اتفاق مبدئي لكن ذلك ما زال مرتبطاً بالحصول على كتاب إعارة من خدمات رفح لضمه رسمياً.

وشهدت الفترة الماضية انتقال أحمد البهداري لشباب الظاهرية، فيما انتقل لاعب اتحاد خانيونس مروان الترابين لنادي هلال القدس.

#دوري المحترفين #محمود النيرب #خدمات رفح #شباب الظاهرية

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