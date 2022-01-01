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أوليفر كان : كريستيانو رونالدو لا يتناسب مع فلسفة بايرن ميونخ

الأربعاء 27 يوليو 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوليفر كان : كريستيانو رونالدو لا يتناسب مع فلسفة بايرن ميونخ



وكالات / سما /

صرح أوليفر كان مدير نادي بايرن ميونخ الألماني أن العملاق البافاري لا يرغب في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لأنه لا يتناسب مع فلسفة الفريق الألماني.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو ابن 37 عاماً بالرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف لرغبته في اللعب بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل الشياطين الحمر في التأهل إليها بالموسم الماضي.

وتفاوض خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو مع أكثر من فريق أوروبي من ضمنهم بايرن ميونخ، ولكن الأخير أنهى الجدل بالتأكيد على عدم رغبته في التعاقد مع الهداف البرتغالي.

وعاد كريستيانو رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد بعد غيابه عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد ببدايته من أجل حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل، وحتى الآن لم يحسم قراره بعد.

وتحدث أوليفر كان لصحيفة “كيكر” الألمانية قائلاً “ناقشنا أمر كريستيانو رونالدو داخلياً، بالنسبة لي أعتبره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق”.

وأضاف “ثم توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من تقديرنا الشديد لكريستيانو، إلا أنه لا يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي للفريق”.

#أوليفر كان #بايرن ميونخ #كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد

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