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ضربة قوية لخطط باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 27 يوليو 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية لخطط باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي



وكالات / سما /

ارتبط اسم النجم الإيطالي الشاب جيانلوكا ساكاماكا بخطوة انتقال مُحتملة لنادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يبدو أن تلك الخطة تعرضت لضربة كبيرة.

فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن ساكاماكا أتم بالفعل انتقاله لنادي ويست هام يونايتد قادماً من ساسولو، وسيرتدي مع الهامرز القميص رقم 7.

وأشار التقرير أن قيمة الصفقة تُقدر بما يُساوي 36 مليون يورو بالإضافة لستة ملايين يورو كحوافزٍ مُرتبطة بالأداء، فضلاً عن نسبة 10% من أي عملية بيه مُستقبلية.

وسافر اللاعب الشاب عبر طائرة خاصة من روما إلى لندن، وخضع للفحص الطي اليوم قبل توقيع عقد يمتد 5 سنوات مع خيار بإضافة عام سادس.

ولم يكن باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي أبدى اهتماماً بخدمات سكاماكا، فقد ارتبط اسم اللاعب الشاب بخطوة انتقال مُحتملة لنادي إنترميلان لفترةٍ طويلة.

ويبلغ سكاماكا من العُمر 23 عاماً، ويجيد اللعب في مركز المُهاجم الصريح، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026 مع نادي ساسولو.

#باريس سان جيرمان

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