موقف ميسي من العودة إلى برشلونة

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، من فكرة العودة من جديد لأحضان النادي الإسباني.

وخلع البولجا عباءة البارسا ورحل عن النادي في صيف 2021 بنهاية عقده مع الإدارة، لينضم للنادي الباريسي في صفقة انتقال حر، لكن وسائل إعلام إسبانية عديدة أفادت في الآونة الأخيرة بأن برشلونة سيعمل على عودة ميسي من جديد في صيف 2023.

وأفاد الصحفي الإسباني مارسيال لورنتي، مساء الثلاثاء، بأن ميسي لا يفكر في الوقت الراهن في العودة من جديد لتقمص ألوان برشلونة، مؤكداً على عدم وجود علاقة بين اللاعب والنادي الكتالوني منذ رحيله.

وأشار لورنتي إلى غضب ميسي من رئيس برشلونة خوان لابورتا، موضحاً أن بيئة البرغوث الأرجنتيني لديها نفس المشاعر تجاه رئيس قلعة الكامب نو، بعدما خرج ليو من النادي في وجوده.

وقطع ميسي وبيئته علاقته مع لابورتا وبرشلونة منذ انضمامه لباريس، وهو الأمر الذي أكدت عليه صحيفة سبورت الإسبانية، وأفادت بعزم النادي إعادة المياه لمجاريها من خلال استعادة العلاقة مع أسطورة النادي، لكي يعود من جديد في الموسم القادم.