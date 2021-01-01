  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موقف ميسي من العودة إلى برشلونة

الأربعاء 27 يوليو 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف ميسي من العودة إلى برشلونة



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، من فكرة العودة من جديد لأحضان النادي الإسباني.

وخلع البولجا عباءة البارسا ورحل عن النادي في صيف 2021 بنهاية عقده مع الإدارة، لينضم للنادي الباريسي في صفقة انتقال حر، لكن وسائل إعلام إسبانية عديدة أفادت في الآونة الأخيرة بأن برشلونة سيعمل على عودة ميسي من جديد في صيف 2023.

وأفاد الصحفي الإسباني مارسيال لورنتي، مساء الثلاثاء، بأن ميسي لا يفكر في الوقت الراهن في العودة من جديد لتقمص ألوان برشلونة، مؤكداً على عدم وجود علاقة بين اللاعب والنادي الكتالوني منذ رحيله.

وأشار لورنتي إلى غضب ميسي من رئيس برشلونة خوان لابورتا، موضحاً أن بيئة البرغوث الأرجنتيني لديها نفس المشاعر تجاه رئيس قلعة الكامب نو، بعدما خرج ليو من النادي في وجوده.

وقطع ميسي وبيئته علاقته مع لابورتا وبرشلونة منذ انضمامه لباريس، وهو الأمر الذي أكدت عليه صحيفة سبورت الإسبانية، وأفادت بعزم النادي إعادة المياه لمجاريها من خلال استعادة العلاقة مع أسطورة النادي، لكي يعود من جديد في الموسم القادم.

#ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

8 ساعات في سلفيت ترسم قوة وعزيمة الفلسطيني في وجه جبروت الطغاة

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجمات صاروخية وعبر طائرات مسيرة في الجبهة البحرية

أسعار صرف العملات

قتيلة في اللد وقتيل في عسفيا

محاولة اغتيال الشاعر لحظة فاصلة..هاني المصري

السلام الان : المصادقة على خطة لبناء 1446 وحدة استيطانية على أراضي صورباهر

الأخبار الرئيسية

20220727110555

خلال لقاء عائلتها.. بلينكن يرفض الالتزام بإجراء تحقيق مستقل باستشهاد أبو عاقلة

معروف يتحدث عن الأزمة المالية في غزة وأسباب ظهورها في الوقت الحالي

لهذا السبب .. "بن غفير" يقدم طلبًا لمقابلة أسرى فلسطينيين داخل السجون

كاتب إسرائيلي : تركيا ليست بعجلة من أمرها لقطع علاقتها بحماس

القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

الاتصالات الفلسطينية