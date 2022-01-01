تعادل مُثير بين برشلونة ويوفنتوس استعداداً للموسم الجديد..فيديو

وكالات / سما /

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق المُباراة التي جمعت بين برشلونة ويوفنتوس في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب القطن في مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية قد بدأ عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي للكتلان في الدقيقة 34 بعد فاصل مهاري رائع.

ونجح النجم الإيطالي مويس كين في إدراك التعادل في الدقيقة 39 لليوفي بعد تبادلٍ رائع للكرة بين نجوم يوفنتوس وصلت بعدها الكرة لكين أمام المرمى فأسكنها الشباك بسهولة.

ولم يتأخر رد برشلونة كثيراً فبعد دقيقة واحدة تمكن عثمان ديمبيلي من منح الكتلان التقدم من جديد بعد هدفٍ رائع أكد به المستوى المُميز الذي قدمه في مُباراة اليوم.

وفي الشوط الثاني حاول يوفنتوس إدراك التعادل وهو ما تحقق له في الدقيقة 51 بعد أن نجح مويس كين في هز الشباك من جديد بعد هجمة سريعة لليوفي وارتباك دفاعي من الخط الخلفي للفريق المُنافس.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة في إطار جولته الاستعدادية ضد نيويورك ريد بولز على أرضه يوم 31 يوليو الجاري، فيما سيلعب يوفنتوس ضد ريال مدريد على أرض ملعب روز بول في نفس اليوم.