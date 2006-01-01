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لويس سواريز يعلن عن وجهته القادمة

الأربعاء 27 يوليو 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لويس سواريز يعلن عن وجهته القادمة



وكالات / سما /

أعلن النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، عن وجهته المقبلة بشكل رسمي، من خلال حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وانتهى عقد النجم السابق لليفربول الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في يونيو الماضي، وأصبح لاعباً حراً في السوق، ما يجعله ينتقل لأي ناد يريده، بعدما قاد الروخي بلانكوس للفوز بلقب الدوري الإسباني بأول موسم في صفوفه بعد رحيله عن برشلونة.

وسيوقع سواريز على عقد مع فريقه السابق، ناسيونال الأوروجواياني، حتى ديسمبر 2022، ليعود من جديد للفريق الذي بدأ مسيرته الكروية عبر صفوفه.

وقال سواريز في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر، مساء الثلاثاء “لقد توصلت إلى اتفاق مبدئي للانضمام إلى فريق ناسيونال، كان من المستحيل بالنسبة لي أن أقول لا لهذه الفرصة”.

وأضاف لويزيتو قائلاً” أتمنى أن يتم حسم التفاصيل الأخيرة في العقد قريباً من أجل إكمال الصفقة بشكل رسمي”.

وبدأ لويس مسيرته في ناسيونال قبل أن يحمل حقائبه ويرحل للدوري الهولندي من بوابة جرونينجين في 2006، وفي العام الموالي حمل حقائبه ورحل إلى أياكس أمستردام قبل أن يذهب لليفربول في 2011.

#لويس سواريز #أتلتيكو مدريد

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