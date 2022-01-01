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برنامج غزة للصحة النفسية يوقع اتفاقية شراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

الأربعاء 27 يوليو 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزة للصحة النفسية يوقع اتفاقية شراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون



غزة / سما /

وقع برنامج غزة للصحة النفسية اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للبرنامج (2022-2024) والتي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية منها: المساهمة في تحسين وضع الصحة النفسية للسكان في قطاع غزة، وأيضا المساهمة في تطوير قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، إضافة الى ضرورة ترسيخ الممارسات القائمة على حقوق الإنسان، والحد من العنف وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

ومن الجدير بالذكر ان الوكالة السويسرية لها دور بارز في دعم قطاع الصحة النفسية وضحايا انتهاكات حقوق الانسان في قطاع غزة من خلال برنامج غزة للصحة النفسية على مدى سنوات عديدة، كما وتعتبر الجهة المحورية الأساسية في عملية التواصل بين البرنامج وتجمع المانحين الذي يضم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وأيضا القنصلية السويدية العامة بالقدس ومكتب التمثيل النرويجي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

#برنامج غزة للصحة النفسية

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