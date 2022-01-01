هيئة الأسرى: الأسرى يعانون إهمالاً طبياً كبيراً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيًا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم.

وفي هذا السياق، وثقت الهيئة عقب زيارة محاميها كريم العجوة، أبرز الحالات المرضية ومنها حالة الأسير موسى صوفان والمحكوم بالسّجن المؤبد والقابع في سجن "عسقلان"، حيث يعاني من وجود ورم ومشاكل صحية في الرئة.

وبينت أن الأسير صوفان ليلة أمس تعرض لوعكة أدت إلى تدهور على وضعه الصحي، حيث حصل ارتخاء بجسمه وآلام بالظهر والصدر واصبح يعاني من هزال وارتفاع بدرجات الحرارة وتقيؤ بشكل مستمر، وأبقوه ما يقارب الساعة حتى سمحوا له بالذهاب إلى عيادة السجن.

وأشارت الهيئة إلى أنه توجد مماطلة في كل ما يتعلق بتقديم العلاج له وإجراء الفحوصات اللازمة وأن هذا الأمر سيفاقم وضعه الصحي.

أما عن حالة الأسير سامر العياط / مخيم طولكرم والمتواجد في سجن عسقلان تم إجراء فحص للأسير عياط من قبل طبيب مختص، وأوصى بأن يتم إعطائه حقنتين في الرجل اليمنى والرجل اليسرى، وتابع أنه تم إعطائه الحقنة الأولى بعد انتظار لمدة طويلة، وتم إبلاغه بأنه سيتم إعطائه الحقنة الثانية بعد أسبوع، ولكن حسبما أفاد الأسير فإن فترة الأسبوع التي يتم التحدث عنها من قبل الطبيب في عيادة السجن من الممكن ان تأخذ اشهر نتيجة لسياسة المماطلة التي تنتهجها إدارة السجون.

وأدنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، معتبرةً إياها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية.