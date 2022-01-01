"شاكيد" و"هاندل" يخوضان انتخابات الكنيست بقائمة مشتركة

القدس المحتلة / سما /

اعلن الوزيران الاسرائيليان "أييليت شاكيد" من "اليمين" و"يؤاز هاندل" من "ديريخ إريتز" عن حزب جديد تحت قيادتهما.

وقالت صحيفة "مكور ريشون" العبرية: إن اتصالات متقدمة جرت في الأيام السابقة بين أيليت شاكيد ويؤاز هاندل لخوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن فرق التفاوض من الطرفين ستجتمع في وقت لاحق اليوم لخط بنود الاتفاق تمهيدًا للإعلان عن القائمة الجديدة.

وفيما يتعلق بتكوين القائمة، ستكون شاكيد في المقدمة يليها هاندل، ومن المتوقع أن يحتل زفي هاوزر، في المركز الخامس. مع إضافة أسماء أخرى، ومن المتوقع أن يعلن الاثنان عن اسم جديد بدلاً من "يمينا".