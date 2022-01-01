المواصلات : خفض أسعار الوقود للنقل العام ابتداء من 1 آب

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، إن الوزارة تعمل على وضع آليات جديدة بخصوص الاتفاق مع النقل العام حول تسعيرة الوقود.

وأوضح رحال لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاربعاء، "سيبدأ سريان قرار خفض أسعار الوقود لمركبات النقل العام شيكل واحد، بدءاً من 1 آب القادم، على أن يتم إصدار الآليات التي تتمكن من خلالها الحافلات والمركبات العمومية من تعبئة الوقود بالسعر المخصص وفقاً كما صدر".

وأشار: "هناك مقترحات لوجود حلقة على فتحة خزان المركبات العمومية، فتحة وقود الكترونية تضمن للسائق ان يستفيد من الكمية المتاحة له، وفق رخصة التشغيل ومسار الخط الذي يعمل عليه، حسب الاستهلاك للوقود اليومي، فالكترونياً سيتم الحساب".

ولفت إلى أن وزارة المواصلات عملت على وضع كمية معروفة ومحتسبة للوقود كل مركبة تستند لعدة أمور منها المسافة - الاستهلاك- الوقت- حجم المحركات- عدد الركاب بهذه المركبة، وتم تحديد جميع التفاصيل وعليه تمت عملية الاحتساب وتم تحديد كمية الوقود التي يحتاجها السائق.

وقال رحال: "اذا رغب السائق بكمية اضافية بعد ذلك يقوم بتعبئة الوقود وفق التسعيرة العامة لجميع المركبات".

وفيما يتعلق بتشغيل المكيفات في هذه الأيام الحارة، قال رحال: "الاساس وفق ما نص عليه قانون المرور أن يكون هناك مكيف هواء بالمركبات العمومية، وان يعمل بشكل جيد، لتكيف مقصورة المركبة للركاب".

وطالب الحافلات والمركبات بضرورة تشغيل المكيف للركاب بهذه الأجواء الحارة، مؤكدا إمكانية تقديم شكوى ضد أي سائق غير ملتزم عبر الرقم 150 لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.