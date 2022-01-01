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أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الأربعاء 27 يوليو 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "معاريف":  

  • تحذير: تشديد الحراسة على منصة الغاز بالبحر بعد تهديد حزب الله  

  • الروس والازمة حول اغلاق مكاتب الوكالة اليهودية: القضية قضائية وليست سياسية  

  • لبيد يحاول التهدئة: على استعداد للبدء بالحوار مع موسكو  

  • وزير الامن بيني غانتس: المضادات الجوية الروسية أطلقت الصواريخ على الطائرات الاسرائيلية بعد القصف في سوريا  

  • اقتراح قانون في البرلمان الفرنسي: التنديد بسياسة الأبارتهايد الاسرائيلية والمنظمات اليهودية تتهم اعضاء البرلمان بمعاداة السامية وكراهية اليهود

* "هآرتس":

  • اسرائيل فشلت في سياستها حول الحرب الروسية الاوكرانية  

  • على خلفية تهديد نصر الله: تعزيز القوات العسكرية حول منصة الغاز  

  • نصر الله: كافة الاهداف البحرية والبرية الاسرائيلية تحت تهديد الصواريخ الدقيقة  

  • انسحاب اللاعب العربي مؤنس دبور من الناصرة من منتخب اسرائيل بسبب العنصرية  

* "يديعوت احرونوت":

  • تجنيد الاموال للحفاظ على احذية عثر عليها في معسكر لمحرقة اليهود في بولندا  

  • مصدر دولي سيساهم في ايجاد حل لازمة الوكالة اليهودية في روسيا  

  • جرائم القتل في المجتمع العربي مستمرة: قتل امرأة في اللد وقتل رجل اربعيني في عسفيا  

  • حزب الله: رسالة تهديد اسرائيلية  

  • الوسيط الاميركي سيصل بيروت نهاية الاسبوع  

#الصحف الاسرائيلية

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