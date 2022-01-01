أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
* "معاريف":
-
تحذير: تشديد الحراسة على منصة الغاز بالبحر بعد تهديد حزب الله
-
الروس والازمة حول اغلاق مكاتب الوكالة اليهودية: القضية قضائية وليست سياسية
-
لبيد يحاول التهدئة: على استعداد للبدء بالحوار مع موسكو
-
وزير الامن بيني غانتس: المضادات الجوية الروسية أطلقت الصواريخ على الطائرات الاسرائيلية بعد القصف في سوريا
-
اقتراح قانون في البرلمان الفرنسي: التنديد بسياسة الأبارتهايد الاسرائيلية والمنظمات اليهودية تتهم اعضاء البرلمان بمعاداة السامية وكراهية اليهود
* "هآرتس":
-
اسرائيل فشلت في سياستها حول الحرب الروسية الاوكرانية
-
على خلفية تهديد نصر الله: تعزيز القوات العسكرية حول منصة الغاز
-
نصر الله: كافة الاهداف البحرية والبرية الاسرائيلية تحت تهديد الصواريخ الدقيقة
-
انسحاب اللاعب العربي مؤنس دبور من الناصرة من منتخب اسرائيل بسبب العنصرية
* "يديعوت احرونوت":
-
تجنيد الاموال للحفاظ على احذية عثر عليها في معسكر لمحرقة اليهود في بولندا
-
مصدر دولي سيساهم في ايجاد حل لازمة الوكالة اليهودية في روسيا
-
جرائم القتل في المجتمع العربي مستمرة: قتل امرأة في اللد وقتل رجل اربعيني في عسفيا
-
حزب الله: رسالة تهديد اسرائيلية
-
الوسيط الاميركي سيصل بيروت نهاية الاسبوع