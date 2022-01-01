الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من الضفة، بينهم ثلاثة أطفال.

ففي بيت لحم، اعتقل الاحتلال كلا من: بلال عايش ثوابتة (14 عاما)، وأحمد لؤي ثوابتة (15 عاما)، ويوسف محمد العيسى (14 عاما)، من بلدة بيت فجار، ومصطفى جمال البدن (22 عاما)، من بلدة تقوع، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر حذيفة بدر، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وعرفات ذَيَبة من مخيم شعفاط، شمال شرق المدينة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، إضافة إلى اعتقال الفتى محمد سامر موسى العبد (17 عاما) من بلدة أبو شخيدم شمال غرب رام الله.