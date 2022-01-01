رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر تفجير الاحتلال وهدمه منزلي أسيرين في قراوة بني حسان، وإزالة منشآت زراعية وتجارية في مناطق عدة بالضفة.

كما تناولت الصحف، مصادقة الاحتلال على بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في القدس، ومخطط استعماري لتوسعة مستعمرة "ميفوحورون".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس يمنح الحاج طارق عثمان وزوجته الحاجة مقبولة عثمان ميدالية الإنجاز

-الاحتلال يهدم ويفجر منازل ومنشآت في الضفة

-إصابة مواطن برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة

-مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يشن هجوما على الرئيس عباس ويتهمه بدعم "الإرهاب"

-الاحتلال يقر بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة في القدس

-مخطط استعماري لتوسعة مستعمرة "ميفوحورون"

-نيابة عن الرئيس: تقليد المناضلة ليديا الاعرج وسام "الرئيس محمود عباس"

-دويكات: توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر ومحمود حجاب

-كاتب إسرائيلي: إقامة دولة واحدة مع قوميتين تعني حربا حامية

-بعد 3 سنوات من قمعه... حراك "#بدنا نعيش" يعود للواجهة في قطاع غزة

-مسؤولة أممية: لا بديل عن عملية سياسية شرعية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

* "الأيام":

-طرح خطة احتلالية لبناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي صور باهر

-إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة

-توقيف بعض المشتبه بهم في إطلاق النار على الشاعر

-دعما للاستيطان: الاحتلال يتيح إصدار "حصر إرث" للفلسطينيين من محاكمه

-تقرير: بلدية الاحتلال نفذت 94 عملية هدم منذ بداية العام بالقدس

-تفجير وهدم منزلي أسيرين في قراوة بني حسان وإزالة منشآت زراعية وتجارية في مناطق عدة

-واشنطن: عائلة الشهيدة أبو عاقلة تلتقي بلينكن مطالبة بتحقيق العدالة

-مسؤول أميركي لـ"الأيام": نتوقع صرف المساعدات لمستشفيات القدس قبل نهاية العام

-مسؤولة أممية تحذر من مغبة ترك القضية الفلسطينية دون حل

-جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته بإطلاق نار

-قتيلان في إطلاق نار في عسفيا واللد بأراضي العام 48

-روسيا تنتقد موقف إسرائيل مـن الحـرب فـي أوكرانيـا

* "القدس":

-قرار عسكري إسرائيلي يسهل تسريب أراضي الضفة للمستوطنين

-استياء أميركي من استئناف اسرائيل للبناء الاستيطاني

-عمليات هدم واسعة واعتداءات استيطانية بالضفة

-مخطط لتوسيع "باب المغاربة" وبناء جسر ثابت وزيادة ساعات الاقتحام

-توقيف مشتبه بهم بإطلاق النار على د.الشاعر

-الاحتلال يرفض 80% من طلبات الأطفال للعلاج خارج قطاع غزة

-تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجمات صاروخية في الجبهة البحرية

-العلاقات الإسرائيلية الروسية تشهد توترا بعد اعتزام موسكو إيقاف نشاط الوكالة اليهودية على أراضيها