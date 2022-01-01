  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تكشف عن موعد الدورة الثانية للثانوية العامة "التوجيهي"

الأربعاء 27 يوليو 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تكشف عن موعد الدورة الثانية للثانوية العامة "التوجيهي"



رام الله / سما /

 قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، أن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ في 8 آب القادم، وهي فرصة إضافية لكل طالب اجتاز على الاقل 4 مباحث بنجاح، ويريد تحسين علاماته في إحدى المباحث، أو لم ينجح ويريد النجاح.

واكد عواد لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاربعاء، ان نتائج الثانوية العامة ستصدر يوم السبت القادم الساعة 9 صباحاً، إما عبر رسائل نصيبة من جوال وأوريدو أو عبر الموقع الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والذي سيحصل خلاله الطالب على كشف بعلامته عبر وضع رقم جلوسه.

وقال عواد "يوم الأحد القادم سيحصل الطلبة على كشف ورقي بعلاماتهم من التربية والتعليم".



وأكد أن عملية التصحيح انتهت أول أمس، وأمس تم إدخال بيانات كافة النتائج، والآن يتم العمل على التنسيق التام مع المحافظات الجنوبية لتوحيد البيانات لإخراجها بصورة مشتركة وأيضا يتم بحث موضوع الأوائل.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة لقاتل والده في جنين .. "نمت بعد الجريمة وارتحت منه"!

قلق أمني إسرائيلي متزايد من لحظة غياب الرئيس عباس

8 ساعات في سلفيت ترسم قوة وعزيمة الفلسطيني في وجه جبروت الطغاة

دويكات: توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر

تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجمات صاروخية وعبر طائرات مسيرة في الجبهة البحرية

حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين

محاولة اغتيال الشاعر لحظة فاصلة..هاني المصري

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي : تركيا ليست بعجلة من أمرها لقطع علاقتها بحماس

القدوة يطلق اليوم مبادرة انقاذ وطني للخروج من الوضع الحالي واحداث تغيير واعادة بناء المنظمة

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة يتهم الرئيس عباس بدعم الارهاب

غانتس يكشف : روسيا استهدفت طائرات إسرائيلية بأجواء سوريا قبل شهرين

تدريبات عسكرية إسرائيلية تحاكي هجمات صاروخية وعبر طائرات مسيرة في الجبهة البحرية

الاتصالات الفلسطينية