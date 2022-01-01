التربية تكشف عن موعد الدورة الثانية للثانوية العامة "التوجيهي"

رام الله / سما /

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، أن الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ في 8 آب القادم، وهي فرصة إضافية لكل طالب اجتاز على الاقل 4 مباحث بنجاح، ويريد تحسين علاماته في إحدى المباحث، أو لم ينجح ويريد النجاح.

واكد عواد لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاربعاء، ان نتائج الثانوية العامة ستصدر يوم السبت القادم الساعة 9 صباحاً، إما عبر رسائل نصيبة من جوال وأوريدو أو عبر الموقع الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والذي سيحصل خلاله الطالب على كشف بعلامته عبر وضع رقم جلوسه.

وقال عواد "يوم الأحد القادم سيحصل الطلبة على كشف ورقي بعلاماتهم من التربية والتعليم".





وأكد أن عملية التصحيح انتهت أول أمس، وأمس تم إدخال بيانات كافة النتائج، والآن يتم العمل على التنسيق التام مع المحافظات الجنوبية لتوحيد البيانات لإخراجها بصورة مشتركة وأيضا يتم بحث موضوع الأوائل.