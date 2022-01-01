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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 27 يوليو 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، طالت أكثر من ٨ شبان في مناطق الضفة الغربية.

واقتحم جيش الاحتلال نابلس وبيت لحم، كما داهم عددا من المنازل.

وعرف من بين المعتقلين :-

١. المحرر حذيفة بدر- أبو ديس شرق القدس

٢. محمد سامر العبد- أبو شخيدم شمال رام الله

٣. الفتى أحمد لؤي ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٤. الفتى بلال عايش ثوابتة- بيت فجار

٥. الفتى يوسف محمد العيسى- بيت فجار

٦. مصطفى جمال حسين- تقوع شرق بيت لحم

* بعد حوالي شهرين على اعتقاله.. الاحتلا.ل يحضر الأسيـ.ر ليث أبو غلمي إلى منزله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس ويقوم بتفتيشه

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