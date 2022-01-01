الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /
شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، طالت أكثر من ٨ شبان في مناطق الضفة الغربية.
واقتحم جيش الاحتلال نابلس وبيت لحم، كما داهم عددا من المنازل.
وعرف من بين المعتقلين :-
١. المحرر حذيفة بدر- أبو ديس شرق القدس
٢. محمد سامر العبد- أبو شخيدم شمال رام الله
٣. الفتى أحمد لؤي ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٤. الفتى بلال عايش ثوابتة- بيت فجار
٥. الفتى يوسف محمد العيسى- بيت فجار
٦. مصطفى جمال حسين- تقوع شرق بيت لحم
* بعد حوالي شهرين على اعتقاله.. الاحتلا.ل يحضر الأسيـ.ر ليث أبو غلمي إلى منزله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس ويقوم بتفتيشه