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قتيل في جريمة إطلاق نار في عسفيا

الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل في جريمة إطلاق نار في عسفيا



حيفا/سما/

قتل شاب (45 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، من جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة عسفيا.

وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المصاب إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا وهو فاقد للوعي ويعاني من جروحة شديدة الخطورة وحالته حرجة.

وأفادت المصادر الطبية بأن المسعفين واصلوا محاولات إنعاش المصاب خلال عملية نقله إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتم إقرار وفاته.

وعُلم أن المصاب تعرض لإطلاق نار بينما كان يستقل مركبته في حي البدو في بلدة عسفيا.

ولم تتضح خلفية الجريمة بعد.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها بدأت "في البحث عن مشتبهين، إلى جانب جمع النتائج في مكان الحادث من قبل محققي الشرطة العسكرية".

60 قتيلا منذ مطلع العام

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، إذ سجلت في الأيام الماضية، جرائم قتل وإطلاق نار في عدة بلدات في المجتمع العربي بينها الطيرة وكفركنا ورهط والناصرة.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2022 الجاري، 60 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغت في العام 2021 الماضي؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

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