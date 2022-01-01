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الصحة الفلسطينية : ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الضفة الغربية

الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلن مسؤول ملف كورونا شمال الضفة وسام صبيحات، أن هنالك ارتفاع ملحوظ في مؤشر الإصابات بفايروس كروونا وبدانا نسجل ما يقارب 1500 حالة يوميا.

وفي تصريحات صحفية قال صبيحات إن هناك حالات تعافي مقابل ما يسجل من إصابات وما يميز هذه الموجة هي سرعة الانتشار وإصابة جميع الاعمار، وبدانا نلاحظ أيضا الانتشار بين الأطفال لكن من الأمور الإيجابية أنه قليل ما يحدث من مضاعفات رئوية.

ولفت إلى أن معدل إدخال المصابين إلى المستشفيات مهما إرتفع قليلاً لكن لا زال ضمن المعدل المعقول، حيث أننا نتحدث عن 36 حالة تعالج في المستشفيات منهم 14 حالة في أقسام العناية المركزة وهذا الرقم هو قليل مقارنة بالحالات التي تشخص وهذا مؤشر إيجابي ان شاء الله.

ودعا صبيحات المواطنين إلى ضرورة إجراء الفحص.

وبين أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة للإصابات أو الوضع الوبائي لأنه ما زال هناك عزوف من قبل المواطنين على إجراء الفحوصات ممن لديهم اعراض وأيضا المواطنين الذين يقومون بأجراء الفحص المنزلي ولا يسجلوا في وزارة الصحة.

وقال، نهيب بكافة المواطنين بضرورة اجراء الفحوصات والالتزام بالإجراءات الصحية وتعليمات وزارة الصحة وأيضا بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات لما له من أهمية في كسر هذه الموجة وهذا الفايروس.

وأوضح أن أعراض هذه الموجة هي مثل أعراض الأنفلونزا العادية ولكن بخطورة أكبر، فنحن نتحدث عن آلام شديدة في المفاصل وحرارة عالية وبعض الحالات آلام الرشح لكن ما يميز هذه الحالة هي ألامها ويميزها من الناحية الإيجابية هي ان حالات قليلة يحدث مضاعفات.

وأضاف، بالتالي يحدث التهاب رئوي ليس كسابقاتها من الموجات إذا الموضوع تحت السيطرة ولكن ما زلنا بحاجة الى الالتزام، من قبل المواطنين سواء كان بأجراء الفحص سواء الالتزام بالإجراءات الصحية أو حتى تلقي اللقاح للإجراءات التعزيزية.

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