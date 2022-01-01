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الاحتلال يُخطر بوقف العمل في 6 منازل مأهولة بالسكان جنوب الخليل

الثلاثاء 26 يوليو 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُخطر بوقف العمل في 6 منازل مأهولة بالسكان جنوب الخليل



رام الله / سما /

قال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان قوات الاحتلال سلمت قبل ظهر اليوم، 6 اخطارات بوقف العمل في 6 منازل مأهولة بالسكان في قرية الديرات بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح بأن الاخطارات تهدد مصير 42 مواطنا غالبيتهم من الاطفال، وتمنع عليهم حقهم في العيش بمنزل آمن. مشيرا الى ان خطر الهدم يتهدد هذه المنازل بعد تسليم اخطارات بوقف العمل.

وأضاف" وتعود ملكية هذه المنازل للمواطنين: محمد علي محمد العدرة، وموسى إسماعيل العدرة، وحمزة كامل العدرة، وقاهر الصريع، وخضر محمود العدرة، وعلي محمد عودة".

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