  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 60 مقعدا بانتخابات الكنيست

الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 60 مقعدا بانتخابات الكنيست



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الثلاثاء، أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فإن معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو على 60 مقعدا، أي نصف عدد مقاعد الكنيست، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة في حال بقيت الاصطفافات الحزبية على حالها.

وتوقع الاستطلاع، الذي نشرته القناة 13 التلفزيونية، حصول حزب الليكود على 35 مقعدا، والصهيونية الدينية على 11 مقعدا، وشاس على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 6 مقاعد.

وسيحصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي مجتمعة على 54 مقعدا: "ييش عتيد" 24، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 13، "يسرائيل بيتينو" 5، العمل 4، ميرتس 4، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وتستقر القائمة المشتركة وفقا للاستطلاع الحالي أيضا عند 6 مقاعد. وتبين أن حزب "يمينا"، بقيادة وزيرة الداخلية الحالية أييليت شاكيد، لن يتجاوز نسبة الحسم بحصوله على 2.1% من الأصوات.

وفي إجابتهم على سؤال حول أي حكومة مفضلة، حكومة بمشاركة عضو الكنيست إيتمار بن غفير أو بمشاركة القائمة الموحدة، قال 40% من المستطلعين إنهم يفضلون حكومة يشارك فيها بن غفير، وقال 30% إنهم لا يفضلون أي من الإمكانيتين، فيما وافق 20% على حكومة تشارك فيها القائمة الموحدة.

وأفاد 71% بأن ما حدث في محاكمة نتنياهو حتى الآن لم يؤثر على شكل تصويتهم في الانتخابات، فيما قال 17% أنه أثّر، وقال 12% إنهم لا يعلمون إذا كان للمحاكمة تأثير على شكل تصويتهم.

وقال 40% إن نتنياهو يمثل القيم التي يؤمنون بأفضل صورة، بينما أشار 30% إلى أن رئيس الحكومة الحالي، يائير لبيد، يمثل قيمهم بأفضل صورة. وأكد 26% إن لا أحد منهما يمثل القيم التي يؤمنون بها.

الأكثر قراءة اليوم

الامن الاسرائيلي: عائلات من بيت لحم ستستخدم مطار "رامون" للسفر

أسعار صرف العملات وسبب انخفاض الدولار

مهندس اتفاقيات التطبيع يكشف عن إصابته بالسرطان

نصر الله: قادرون لإخضاع "إسرائيل" ولدينا مسيرات لا يمكن اسقاطها..

الجهاد الاسلامي: ملتزمون بواجبنا تجاه الأسرى مهما بلغ الثمن

غانتس: لن نشارك في حكومة إلى جانب نتنياهو ولا تقدم في قضية الاسرى لدى حماس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

ff8bdb1899aa441527c400baea39b515

8 ساعات في سلفيت ترسم قوة وعزيمة الفلسطيني في وجه جبروت الطغاة

الاونروا : التقدم في ملف اعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في غزة بلغ 74% حتى الان

بيانكو

السياحة بغزة تقرر إغلاق شاليه منتجع بيانكو حتى إشعار آخر

FCT1Z

تفاصيل جديدة لقاتل والده في جنين .. "نمت بعد الجريمة وارتحت منه"!

قلق أمني إسرائيلي متزايد من لحظة غياب الرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية