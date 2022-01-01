استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 60 مقعدا بانتخابات الكنيست

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الثلاثاء، أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فإن معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو على 60 مقعدا، أي نصف عدد مقاعد الكنيست، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة في حال بقيت الاصطفافات الحزبية على حالها.

وتوقع الاستطلاع، الذي نشرته القناة 13 التلفزيونية، حصول حزب الليكود على 35 مقعدا، والصهيونية الدينية على 11 مقعدا، وشاس على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 6 مقاعد.

وسيحصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي مجتمعة على 54 مقعدا: "ييش عتيد" 24، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 13، "يسرائيل بيتينو" 5، العمل 4، ميرتس 4، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وتستقر القائمة المشتركة وفقا للاستطلاع الحالي أيضا عند 6 مقاعد. وتبين أن حزب "يمينا"، بقيادة وزيرة الداخلية الحالية أييليت شاكيد، لن يتجاوز نسبة الحسم بحصوله على 2.1% من الأصوات.

وفي إجابتهم على سؤال حول أي حكومة مفضلة، حكومة بمشاركة عضو الكنيست إيتمار بن غفير أو بمشاركة القائمة الموحدة، قال 40% من المستطلعين إنهم يفضلون حكومة يشارك فيها بن غفير، وقال 30% إنهم لا يفضلون أي من الإمكانيتين، فيما وافق 20% على حكومة تشارك فيها القائمة الموحدة.

وأفاد 71% بأن ما حدث في محاكمة نتنياهو حتى الآن لم يؤثر على شكل تصويتهم في الانتخابات، فيما قال 17% أنه أثّر، وقال 12% إنهم لا يعلمون إذا كان للمحاكمة تأثير على شكل تصويتهم.

وقال 40% إن نتنياهو يمثل القيم التي يؤمنون بأفضل صورة، بينما أشار 30% إلى أن رئيس الحكومة الحالي، يائير لبيد، يمثل قيمهم بأفضل صورة. وأكد 26% إن لا أحد منهما يمثل القيم التي يؤمنون بها.