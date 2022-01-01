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لصوص لكن ظرفاء.. أعادوا ساعة لسائح لأنها ليست أصلية (فيديو)

الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لصوص لكن ظرفاء.. أعادوا ساعة لسائح لأنها ليست أصلية (فيديو)



وكالات / سما /

أعادوا إلى صاحبها بعد إدراكهم أنها مزيفة مدين نابولي الإيطالية تشهد واقعة غريبة كاميرات المراقبة رصدت لصا يشهر سلاحه صوب سائح سويسري كان جلس في أحد المقاهي بساحة تريستي أي ترينتو وانتزع منه ساعة يده ثم اختفى عن الأنظار لكن بعد مرور دقائق حدثت مفاجأة لم تخطر على البال

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن اللصوص عادوا  إلى المقهى رافعا يده للاعتذار للضحية وأعاد له الساعة التي سرقها زميله بعد اكتشاف أنها مزيف إذا اعتقدوا أن الساعة السويسرية تبلغ قيمتها 300 ألف يورو.

 جرأة اللصوص أثارت دهشة مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو الذي وثق سرقة الساعة وإعادتها.

مدينة نابولي الإيطالية تعد واحدة من أشهر المدن السياحية رغم ذلك سجلت مؤخرا عددا من سرقات الساعات من السائحين ما جعل السلطات تقترح على الفنادق تقديم ساعات بلاستيكية للزوار بدلا من ساعتهم الأصلية.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد حدثت الواقعة الأسبوع الماضي حين كان أحد السياح يجلس مع صديقه بمقهى في ساحة «تريستي إي ترينتو» بنابولي، قبل أن يقترب منهما شاب، ويوجه مسدساً نحو رأس الضحية، وينتزع منه ساعة يده ثم يتوارى عن الأنظار.

لكن، بعد سبع دقائق، توجه إليهما شاب آخر، رافعاً يديه تعبيراً عن اعتذاره، وأعاد الساعة إلى صاحبها، بعد أن أدرك هو وزملاؤه أنها مزيّفة، وليست تابعة لعلامة تجارية غالية الثمن.

وتم تصوير الواقعة بواسطة كاميرا المراقبة الخاصة بالمقهى، والذي كان مزدحماً إلى حدٍ كبير عند وقوع السرقة، ورغم ذلك لم يحاول أي من الجالسين التصدي للسارق.

 

 

 

#لصوص #ساعة #سائح #المراقبة #إيطاليا

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