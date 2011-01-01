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بعد تهم بسرقة اللحن والكلمات.. "يوتيوب" يحذف أغنية للنجم محمد منير

الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهم بسرقة اللحن والكلمات.. "يوتيوب" يحذف أغنية للنجم محمد منير



وكالات / سما /

حذفت إدارة "يوتيوب" أغنية "للي" للفنان المصري محمد منير، التي تجمعه بالفنان أكرم حسني، بعد مطالبة الملحن الشاب محمود المنسي بوقفها، واتهامه لهما بسرقة لحن أغنيته "ولد الهلالية".

وكان المنسي قد اتهم حسني باستخدام اللحن الخاص بأغنيته "ولد الهلالية" التي طرحها عام 2017، بعد ساعات قليلة من طرح أغنية "للي" في "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق حسني على ذلك الاتهام، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، قائلا إن اللحن عبارة عن تيمة فلكولورية صعيدية الجميع متأثر بها، وليس هناك سرقة. "اللحن بتاعي مش شبه محمود المنسي بس، وشبه كمان مدد يا رب لحمادة هلال، تتر مسلسل المداح، وشبه خلاني بعدت بتاعة محمد الشرنوبي، وهي تيمة فلكولورية من الصعيد كلنا متأثرين بيها".

 

ولم تكن تلك الشكوى الوحيدة التي تعرضت لها أغنية "للي" لمحمد منير، حيث اتهمه الكاتب عادل صابر بسرقة أبيات من كلمات كتبها عام 2011، وهو ما رد عليه أكرم حسني بأنه ليس إلا توارد أفكار، وأنه كتب نحو 20 بيتا اختار منير منها 12 فقط.

 

وتابع حسني بأنه ممثل في المقام الأول، ويقوم بالكتابة والتلحين كهواية وشغف ليس إلا، كما أن تاريخه الفني وأعماله السابقة تجعله لا يحتاج لسرقة كلمات أو ألحان.

#يوتيوب #سرقة #اللحن #محمد منير #أكرم حسني

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