لا تتجاهلها.. 5 علامات تعني أن جسمك يحتاج إلى أوميجا 3

وكالات / سما /

أوميجا 3 هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA)، توجد في بعض الأطعمة وتشمل حمض eicosapentaenoic، وdocosahexaenoic (DHA)، بالإضافة إلى حمض ألفا لينولينيك (ALA).

قد تكون البشرة الحساسة والجافة أو الإصابة بحب الشباب علامة على نقص أوميجا 3قد تكون البشرة الحساسة والجافة أو الإصابة بحب الشباب علامة على نقص أوميجا 3

ويحتاج جسمك أوميجا 3 للحفاظ على جهاز المناعة والرئة ، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء، وبالتالي فإن نقصها يسبب عديد من المضاعفات الصحية.

وهناك 5 علامات وأعراض تشير إلى ان جسمك يحتاج إلى أوميجا 3، وفقًا لما ورد موقع "healthline".

1. تهيج وجفاف الجلد:

جفاف العينجفاف العين وتهيجها بشكل غير طبيعي

قد تكون البشرة الحساسة والجافة أو الإصابة بحب الشباب علامة على نقص أوميجا 3 لدى بعض الأشخاص، إذ تساعد على تحسين صحة البشرة، وتمنع فقدان الرطوبة، والحماية من الجفاف والتهيج.

يمكن أن يؤدي نقص أحماض أوميجا 3 إلى الإصابة بالاكتئابيمكن أن يؤدي نقص أحماض أوميجا 3 إلى الإصابة بالاكتئاب

2. جفاف العيون:

ترتبط آلام المفاصل مع تقدم العمر بنقص في مستويات أحماض أوميجا ترتبط آلام المفاصل مع تقدم العمر بنقص في مستويات أحماض أوميجا

تلعب أيضًا دورًا مهمًا في صحة العين، إذ تساعد في تقليل أعراض جفاف العين، لذا إذا لاحظت جفاف العين وتهيجها بشكل غير طبيعي، تحتاج إلى زيادة تناول أوميجا 3.

3. الاكتئاب:

يمكن أن يؤدي نقص أحماض أوميجا 3 إلى مشاكل نفسية عديدة من بينها الإصابة بالاكتئاب.

4. آلام المفاصل:

ترتبط آلام المفاصل مع تقدم العمر بنقص في مستويات أحماض أوميجا 3، لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص على الفور.

5. تساقط الشعر:

مثلما تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجلد، فإنها تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة شعرك.

لذلك، إذا كنت تعاني من زيادة تساقط الشعر أو لاحظت أن شعرك أصبح جافًا، هذا يشير إلى نقص أحماض أوميجا 3.