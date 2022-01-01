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الاحتلال يؤجل محاكمة شابين مقدسيين ويمدد اعتقال آخر

الثلاثاء 26 يوليو 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محاكمة شابين مقدسيين، ومددت اعتقال آخر.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن سلطات الاحتلال أجلت محاكمة الشاب شادي جعافرة من بلدة جبل المكبر للمرة الثانية إلى السادس من شهر أيلول المقبل، كما أجلت محاكمة الشاب عبد الناصر اللداوية من بلدة الطور حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

وأضافت، أن محكمة الاحتلال مددت للمرة الثانية اعتقال الشاب حمزة زغير، الذي اعتقل في الحادي عشر من الشهر الجاري، حتى الأحد المقبل.

فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن الشاب رمزي الجعبة، بشرط الحبس المنزلي المفتوح، عقب اعتقاله لمدة 40 يوما.

#الاحتلال #القدس

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