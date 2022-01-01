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التعليم تتحدث عن نسب معدلات النجاح في امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 26 يوليو 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تتحدث عن نسب معدلات النجاح في امتحانات الثانوية العامة



غزة/ سما /

تحدثت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن نسب معدلات النجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2022م.

وقال مدير القياس والتقويم والامتحانات في الوزارة محمد عواد: "إن نسب معدلات النجاح في الثانوية العامة لعام 2022، إيجابية وتنسجم مع نتائج الأعوام السابقة".

وأضاف: "النتائج في مرحلة المعالجة والتدقيق النهائي وستكون واضحة عند إعلان نتائج الثانوية العامة باليوم المُعلن عنه".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ستعلن السبت المقبل عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين للعام 2022، في كل المحافظات الرسمية.

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